Первое реальное фото PlayStation 5 для разработчиков появилось в сети

YouTube-канал Zone of Tech опубликовал первую фотографию версии консоли PlayStation 5 для разработчиков. Девкит (Development Kit — набор для разработчиков — Прим. ред) выглядит весьма футуристично.

Блогеры получили изображение от анонимного источника, которому предоставили доступ к устройству. Судя по всему, Sony уже начала рассылать устройства для разработки игр на них.

Чтобы компания не могла вычислить, кто выдал внешний вид приставки, на изображении скрыты все серийные номера и опознавательные знаки. Однако разглядеть необычный дизайн это не мешает.

YouTube @ZONEofTECH

PlayStation 5 удивляет V-образным вырезом и массивными вентиляционными решетками по бокам. Можно предположить, что они сохранятся и в финальной версии консоли, так как аппаратная начинка и нужная для ее работы система охлаждения уже не изменятся.

Единственное, что может стать другим — это обилие USB-портов. Трудно представить, что рядовому потребителю их потребуется шесть штук. Зато камера, скорее всего, останется. Ее глазок можно найти над разъемами USB.

На опубликованном фото девкит PlayStation 5 внешне почти не отличается от изображения, доступного в летнем патенте. Тогда на его основе был сделан рендер, который позволяет увидеть, как может выглядеть финальная версия консоли.

Twitter @PS5Console

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Sony показала «суперсилу» приставки PlауStation 5 и раскрыла ее технические характеристики.