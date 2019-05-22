Sony показала «суперсилу» приставки PlауStation 5

Корпорация Sony продемонстрировала «суперсилу» приставки будущего — PlayStation 5. Во время недавнего финансового отчета компания показала, чем будет отличаться новая консоль от прежних версий.

Для наглядности была параллельно запущена игра Marvel’s Spider-Man: на PlayStation 4 Pro и на пятой версии приставки, которой только предстоит выйти. На PlayStation 5 игра загрузилась за 0,83 секунды, в то время как на «четверке» — лишь за 8,1 секунды. Таким образом консоль нового поколения как минимум в десять раз быстрее своей предшественницы.

Главный архитектор PlayStation Марк Церни раскрыл основные параметры будущей приставки. По его словам, на PlayStation 5 будет установлен процессор AMD Ryzen архитектуры Zen 2, видеокарта Radeon Navi с поддержкой разрешения 8К и SSD-привод, который обеспечивает почти мгновенную загрузку.

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