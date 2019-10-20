Обыкновенная жестокость бытия: почему подозреваемым в зверском избиении мужчины удавалось избежать правосудия

В Архангельске местные жители привязали к столбу человека, которого они заподозрили в серии нападений на женщин. Привязали и избили, потому что им показалось, что полиция бездействует.

А еще стихийные митинги прошли в Красноярске. Там люди требовали справедливого правосудия для местных отморозков, которые до смерти забили человека, а потом еще два месяца разгуливали на свободе. И могли бы гулять до сих пор, если бы не возмущение горожан. И зачастую, только благодаря этому народному гневу подобные дела не спускают на тормозах. Конечно же, самосуд и защита обиженных без участия правоохранительных органов — это не выход. Это не обсуждается. Просто может система дает сбои? И пришло время в ней что-то подправить? Артур Ломидзе о правосудии на выбор.

Этого момента ждала вся страна, спустя месяц после жестокого избиения двое подозреваемых в убийстве все же оказались за решеткой.

«Вы нашли отшельника общества, что я во всем виноват. Я его не убивал, я с ним лишь дрался», — сказал подсудимый.

Слов раскаяния не слышно. Ведь извиниться, значит признать вину, а это не в их правилах.

«Меня аж трясет сейчас, если честно. Для меня было приятнее, если бы люди, которые это сделали сказали: „Мы были под воздействием веществ, мы не ведаем что творим“».

Они не только ведали, они снимали расправу над собственным товарищем, кривлялись на фоне бесчувственного тела, потрясали разбитыми руками, гримасничали, не скрывали радости от происходящего и отправляли видеоотчеты общим друзьям.

В комнате без чувств лежит Дмирий Сисигин. Шмелев и Шилов якобы поссорились с ним в соцсети и приехали разбираться. Начали избивать в подъезде, продолжили уже в квартире. Остановились, лишь когда проломили голову.

Снимать свои приключения на видео эта парочка полюбила давно. Как только градус вечеринки начинал зашкаливать, Шмелев воображал себя блогером, рэпером, интернет-звездой и выходил в прямой эфир. А вот этой видео-записи на странице несостоявшегося блогера не найти. Когда парочка избивала людей Шмелев орудовал обоими кулаками, а запись вел физически минее крепкий Шилов.

Пока Дмитрий Сисигин умирал в больнице, оба разгуливали на свободе. Шмелева, правда, задержали прямо в квартире потерпевшего, но тут же отпустили.

Шилов и вовсе остался свидетелем. Когда стало известно о смерти мужчины, люди, получившие видеоотчет, опубликовали кадры расправы. Почему молчали раньше, непонятно. А их объяснения звучат, как минимум, странно.

«Дима мне во сне приснился, сказал: „Братишка, ты их не трогай“. Я месяц не спал, я вынашивал месть. Говорит: „Ты их не трогай, их жизнь накажет“. И в лес уходит», — говорит Фархад Котовский, друг Дмитрия Сисигина.

Соцсети взорвались. Жители города потребовали арестовать подозреваемых и вышли на митинг.

«Надо быть самым грязным животным невоспитанным. Совершив такое, еще и снять, и радоваться, что он там лежит бездыханный», — возмущены люди.

Дело взял на контроль глава следственного комитета России и в отношение следователей началась проверка. А в двери Шмелева и Шилова постучали.

Скрыться они не успели. Теперь судья, хоть и с опозданием, но все же произносит слова, которые ждал весь город.

«Избрать в отношении Шилова меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорит судья.

А почему эти слова не прозвучали месяц назад? Иногда предсказать, какую меру пресечения выберет суд просто невозможно. Вот два хулигана бьют мужчину в кафе, потом затевают драку на улице. Дальше синяков и ссадин дело не зашло. Однако футболисты Кокорин и Мамаев оказались под стражей.

А вот Мурад Касымов, надышавшись газом из шариков и взбодрившись кокаином, выезжает на тротуар и сбивает людей, пятеро пострадавших, двое из них погибли. Ранее мужчину уже лишали водительских прав. Суд отпускает его, ограничив некоторые действия — посещать заведения, где наливают, выходить из дома ночью и садиться за руль.

А этот клип Евгения Васильева экс-чиновница Минобороны сняла, находясь под домашним арестом. Приговора чиновница дожидалась в 13-комнатной квартире, где кроме музыки занималась живописью и стихосложением. В деле восемь эпизодов, общая сумма ущерба государству миллиард рублей.

«Что касается Васильевой, это дело не то что с двойным, а с тройным дном и здесь есть масса обстоятельство, которые в силу ситуаций остались за кадром. Обстоятельства, которые находятся в деле и есть, которые параллельно существуют, но они учитываются», — комментирует Никита Колокотов, судья Верховного суда РФ (2002-2006 ГГ.).

Получается, закон может применяться так, как удобно системе правосудия. Не взирая на факты и улики. Зачастую достаточно того, что судья знает следователя.

«Рассуждают примерно так, это нужно следователю давайте пойдем ему на встречу», — поясняет Никита Колокотов, судья Верховного суда РФ (2002-2006 ГГ.).

И беспокоится о доказательствах следователю уже необязательно. Достаточно, как мантру повторять одни и те же слова. Адвокаты бессильны — этого заклинания обычно хватает.

«Надо смотреть на человека, поведенческую линию. Брать, если человек неадекватно себя ведет, если он агрессивен. Но, если человек лоялен, зачем его изолировать от общества?» — задается вопросом адвокат Алексей Крюков.

А когда двое ранее судимых наркозависимых совершили очередное преступление, казалось бы, система, нацеленная на арест должна была сработать моментально. А она снова сыграла в рулетку. И пока она крутится, люди так и будут требовать справедливости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по подозрению в нападении на двух женщин задержан экс-возлюбленный одной из них.