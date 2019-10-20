По подозрению в нападении на двух женщин задержан экс-возлюбленный одной из них

Мать женщины, которую нашли с колото-резанными ранениями в квартире на улице Дальневосточной в Санкт-Петербурге, рассказала о личной жизни дочери. По словам собеседницы 5-tv.ru, пострадавшая около года состояла в отношениях с мужчиной южной национальности и несколько месяцев назад с ним рассталась.

Причиной разрыва, по словам матери пострадавшей, стало несоответствие интересов ее дочери и возлюбленного.

«Ему туда нужно, тусоваться, в кафе, а она хочет, чтобы он дома был. Он говорит: тогда уходи», — пояснила женщина.

Однако это была не единственная причина разногласий пострадавшей и ее возлюбленного. Ранее они серьезно поссорились из-за того, что мужчина ударил свою избранницу, однако конфликт удалось уладить.

Собеседница 5-tv.ru отметила, что бывшего бойфренда ее дочери звали Шамиль, однако в паспорте у него указано другое имя.

По информации РЕН ТВ, экс-возлюбленный пострадавшей — 34-летний гражданин Азейрбаджана — задержан по подозрению в нападении на женщин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двух женщин с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире на улице Дальневосточной в Санкт-Петербурге. Одна из них впоследствии скончалась в больнице. 34-летнему гражданину Азербайджана предъявлено обвинение по первой части 105-й статьи УК РФ «Убийство».