Счастливое материнство: Решетова показала, как кормит новорожденного сына

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова не перестает делиться в социальных сетях кадрами с участием новорожденного сына. Пару дней модель опубликовала в Instagram целую серию фотографий из больницы, на которых вместе с другими родственниками держит на руках малыша, любуется им и целует. Семейная фотосессия растрогала фанатов, а у некоторых даже вызвала слезы на глазах.

Теперь новоиспеченная мать выложила в сторис видео, где держит на руках младенца. Судя по эмодзи, которые добавила светская львица в описание ролика, можно предположить, что в момент записи она кормит Ратмира.

Интересно, что на кадрах мальчик запечатлен с густыми волосами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Тимати назвал сына Ратмиром.