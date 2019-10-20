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Счастливое материнство: Решетова показала, как кормит новорожденного сына

, 10:26 Видео 607

В сторис в Instagram модель выложила видео, где держит малыша на руках.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова не перестает делиться в социальных сетях кадрами с участием новорожденного сына. Пару дней модель опубликовала в Instagram целую серию фотографий из больницы, на которых вместе с другими родственниками держит на руках малыша, любуется им и целует. Семейная фотосессия растрогала фанатов, а у некоторых даже вызвала слезы на глазах.

Теперь новоиспеченная мать выложила в сторис видео, где держит на руках младенца. Судя по эмодзи, которые добавила светская львица в описание ролика, можно предположить, что в момент записи она кормит Ратмира.

Интересно, что на кадрах мальчик запечатлен с густыми волосами.  

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Тимати назвал сына Ратмиром.

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