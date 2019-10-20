Турнир по смешанным боевым искусствам Fight Nights Global 95, проходивший в Сочи в субботу, 19 октября, завершился массовой дракой. В главном поединке вечера встретились бывший боец UFC россиянин Али Багаутинов и казахстанец Жалгас Жумагулов.

Для российского спортсмена бой закончился неудачей. Двое из трех судей признали, что Багаутинов уступил своему сопернику. Для россиянина это стало седьмым поражением в карьере.

После окончания поединка между поклонниками двух бойцов разгорелся конфликт. В результате перепалка переросла в драку. Охране пришлось вмешаться в массовое разбирательство.

Видео с потасовкой было опубликовано в сети. Как видно на кадрах, в конфликт оказались втянуты не менее десяти человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время первого раунда поединка в Самаре боец из Армении Рафаэль Абрамян едва не задушил своего соперника из Турции.