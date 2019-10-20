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  4. На концерте «Алисы» в Череповце завязалась драка между зрителями и омоном

На концерте «Алисы» в Череповце завязалась драка между зрителями и омоном

, 11:59 Эксклюзивное видео 81

Во время фестиваля «Время колокольчиков» памяти Александра Башлачева возникла потасовка.

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Фото, видео: 5-tv.ru

На фестивале «Время колокольчиков» памяти поэта и исполнителя Александра Башлачева в Череповце в субботу, 19 октября, произошла потасовка. Во время выступления группы «Алисы» возник конфликт зрителей зала с сотрудниками ОМОНа, который перерос в драку.

На концерте музыкального коллектива поклонники артистов начали жечь файеры, и полицейские, желая остановить нарушителей порядка, начали выводить их из зала. В результате завязалась потасовка.

Увидев разборки, происходившие среди публики, лидер «Алисы» Константин Кинчев обратился к сотрудникам ОМОНа. Музыкант заявил, что закончит выступление, если полицейские не прекратят выводить людей из зала.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовой драке, которая завязалась на турнире ММА в Сочи после поединка россиянина Али Багаутинова и казахстанца Жалгаса Жумагулова.

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