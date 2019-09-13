Врачи отказываются ампутировать «руки-базуки» Кириллу Терешину

Врачи не в состоянии помочь известному интернет-фрику Кириллу Терешину, известному как «Руки-базуки». Об этом сообщил KP.RU его менеджер Александр.

В последнее время блогер, прославившийся неестественно большими бицепсами, накаченными синтолом, неоднократно заявлял, что скоро лишится рук. Терешин жалуется на постоянное повышение температуры и страшные мучения от воспалительного процесса. Однако, по словам менеджера, все не так просто.

«Там все очень мутно, все очень сложно. Все, что говорят по телевизору — просто чтобы люди слышали. А, по сути, никто не берется делать», — приводит издание слова Александра.

По его словам, в ближайшее время никакой операции скорее всего не будет.

«Пока что это технически сложно. Надо полный анализ делать, а это еще несколько дней. И, в общем, много-много вот такого», — сказал менеджер Терешина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 23-летний парень из Пятигорска Кирилл Терешин прославился в интернете странными экспериментами над своим телом. Он накачивал синтолом — специальным маслом с небольшим количеством лидокаина мышцы рук, вставлял импланты в ноги, подробно рассказывая обо всем в своем блоге. За свои огромные бицепсы Терешин получил прозвище «Руки-базуки». Однако эти биоэксперименты серьезно отразились на здоровье молодого человека. Недавно он заявил, что готов расстаться с конечностями, но хочет сделать из этого медицинское шоу, чтобы донести до общественности мысль, что не стоит наращивать мышцы искусственно, а лучше посещать спортзал.