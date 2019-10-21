Данные 20 миллионов профилей Instagram продаются в сети

Данные 20 миллионов пользователей Instagram были украдены хакерами. Информация уже выставлена в сети — за 2,8 биткоина. В пересчете на более привычную валюту сумма составляет около 22 тысяч долларов или почти полтора миллиона рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Device Lock.

При этом данные 20 тысяч аккаунтов оказались в открытом доступе. Среди выставленной на продажу информации о пользователях есть не только сведения о логине и пароле аккаунта, но также привязанные к страницам номера телефонов и электронные адреса. Главное фото каждого профиля, текст «шапки» и точное число подписчиков также предлагаются потенциальным покупателям.

Как сообщают «Известия», среди уже проверенных аккаунтов из этого списка российских страниц не оказалось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в сеть попал один миллион кредитных историй россиян.