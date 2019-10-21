Видео: Росстат назвал регионы с самым доступным для населения газом

Стало известно, жители каких регионов России могут купить бытовой газ по наиболее выгодным ценам. Результаты соответствующего исследования представил «Росстат», пишет РИА Новости.

Чтобы распределить места в рейтинге, специалисты рассчитывали, сколько кубометров голубого топлива в каждом субъекте РФ можно приобрести на среднюю для этого региона зарплату с учетом местных тарифов на газ для потребителей. Средний показатель по стране — около 6,3 тысячи кубометров сетевого газа.

Выгоднее всего покупка газа в Югре, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе и Сахалине — на среднюю заработную плату местные жители могут приобрести больше десяти тысяч кубометров ресурса. Самые скромные объемы потенциальной закупки у населения Кировской, Иркутской, Саратовской и Ивановской областей — меньше трех тысяч кубометров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Росстат» сообщил о росте реальных доходов россиян.