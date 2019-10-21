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  4. Видео: Росстат назвал регионы с самым доступным для населения газом

Видео: Росстат назвал регионы с самым доступным для населения газом

, 6:28 Видео 27

Исследователи выяснили, в каких областях сочетание тарифов ЖКХ и размер заработной платы позволяют приобрести максимальное количество газа.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Nikolay Gyngazov, Serguei Fomine, Sergey Malkov

Стало известно, жители каких регионов России могут купить бытовой газ по наиболее выгодным ценам. Результаты соответствующего исследования представил «Росстат», пишет РИА Новости.

Чтобы распределить места в рейтинге, специалисты рассчитывали, сколько кубометров голубого топлива в каждом субъекте РФ можно приобрести на среднюю для этого региона зарплату с учетом местных тарифов на газ для потребителей. Средний показатель по стране — около 6,3 тысячи кубометров сетевого газа.

Выгоднее всего покупка газа в Югре, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе и Сахалине — на среднюю заработную плату местные жители могут приобрести больше десяти тысяч кубометров ресурса. Самые скромные объемы потенциальной закупки у населения Кировской, Иркутской, Саратовской и Ивановской областей — меньше трех тысяч кубометров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Росстат» сообщил о росте реальных доходов россиян.

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