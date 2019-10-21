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  4. Научное судно «Академик Лаврентьев» вернулось во Владивосток из экспедиции

Научное судно «Академик Лаврентьев» вернулось во Владивосток из экспедиции

, 8:19 Эфирная новость 9

На борту работали российские и китайские ученые.

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Фото, видео: korabel.ru / Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева, 5-tv.ru

Во Владивостоке встретили научное судно «Академик Лаврентьев. На борту бесценные находки. Ученые исследовали тысячелетний грунт двух морей — Японского и Охотского.

Интересно, что в экспедиции приняли участие китайские специалисты.

Благодаря совместным исследованиям, у океанологов теперь есть точные данные о климатических изменениях на планете.

О результатах экспедиции ученые пока не говорят, чтобы не делать громких заявлений. В одной из проб, весом в пару килограммов, нашли серу — совсем недалеко от берега, а значит в Приморье есть месторождение, которое можно разработать.

Евгений Подтергера подробнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участники экспедиции побывали на новых островах в Карском море, куда не ступала нога человека.

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