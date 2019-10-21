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Поклонники взволнованы болезненным видом Софии Ротару

, 12:42 Фото 433

Концертный директор 72-летней певицы ранее опровергал информацию о наличии у знаменитости онкологического заболевания, однако ее последние фотографии в сети заставили поклонников волноваться.

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Фото, видео: Instagram @sofiarotaru.official

Певица София Ротару выложила в сторис своего Instagram-аккаунта две фотографии с дня рождения внука Анатолия. Звезда появилась на празднике в лаконичном наряде: черном платье и белой рубашке. На снимках артистка улыбается.

Instagram @sofiarotaru.official

Как сообщают Дни.ру, поклонники сочли вид певицы нездоровым. Кто-то назвал ее уставшей, а кто-то даже разглядел мешки у нее под глазами.

«София Ротару не выступает и не посещает светские мероприятия из-за проблем со здоровьем», — утверждается в материале.

Слухи о том, что у 72-летней певицы обнаружили онкологическое заболевание, появились этим летом. Сообщалось, что после тяжелых процедур артистка восстанавливалась на своей даче в Ялте.

Как писал 5-t.ru, концертный директор Софии Ротару ранее опровергал эту информацию. По его словам, певица не болеет раком и не была летом в Крыму.

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