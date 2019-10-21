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  4. Видео: подозреваемый в убийстве девочки в Саратове показал, как завел ее в гараж

Видео: подозреваемый в убийстве девочки в Саратове показал, как завел ее в гараж

, 13:38 Видео 103

Следственные органы предъявили мужчине обвинение. Они продолжают устанавливать объективную картину произошедшего.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, СК РФ

Задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове показал, как завел свою жертву в гараж во время проверки показаний на месте. Об этом 5-tv.ru сообщили в Следственном комитете России (СКР).

На снятом следователями видео мужчина рассказал, что девочка сделала ему замечание насчет гаражей, когда проходила мимо. Услышав ее, он развернулся, зажал ей рот и завел в гараж.

В СКР сообщили, что подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве девочки (пункт «в» второй части статьи 105 УК РФ). Следственные органы продолжают расследование дела. Они устанавливают объективную картину произошедшего.

Девятилетняя жертва мужчины вышла из дома в школу утром 9 октября. В учебном заведении она так и не появилась. На следующий день тело девочки нашли в гаражном массиве. В тот же день по подозрению в убийстве был задержан 35-летний житель Саратова.

Мужчина полностью признал свою вину. Как сообщал 5-tv.ru, ранее подозреваемый в убийстве девочки рассказал о мотивах преступления.

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