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  4. В Петербурге продают BMW Штирлица

В Петербурге продают BMW Штирлица

, 18:52 Эфирная новость 14

И тут же разгорелись споры: а действительно ли это машина знаменитого разведчика?

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Фото, видео: Кадр из т/с "Семнадцать мгновений весны", 5-tv.ru

В Петербурге любой водитель может почувствовать себя Штирлицем. Правда, не бесплатно.

В интернете появилось объявление о продаже автомобиля, на котором герой Вячеслава Тихонова ездил в знаменитой ленте.

Гараж на городской окраине. Свой век участница киносъемок коротает теперь в совсем незвездных условиях. Хотя все еще на ходу. И даже не покашливает — рычит!

По документам — это BMW 1937 года. Дальнейшую судьбу нынешний хозяин восстанавливал по архивам. И выяснил, что среди его предшественников был даже высокопоставленный эсэсовец.

И тут же разгорелись споры: а действительно ли это машина Штирлица? Ян Воскресенский все выяснил.

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