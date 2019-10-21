В Петербурге продают BMW Штирлица

В Петербурге любой водитель может почувствовать себя Штирлицем. Правда, не бесплатно.

В интернете появилось объявление о продаже автомобиля, на котором герой Вячеслава Тихонова ездил в знаменитой ленте.

Гараж на городской окраине. Свой век участница киносъемок коротает теперь в совсем незвездных условиях. Хотя все еще на ходу. И даже не покашливает — рычит!

По документам — это BMW 1937 года. Дальнейшую судьбу нынешний хозяин восстанавливал по архивам. И выяснил, что среди его предшественников был даже высокопоставленный эсэсовец.

И тут же разгорелись споры: а действительно ли это машина Штирлица? Ян Воскресенский все выяснил.