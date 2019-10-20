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  4. «В Москве насильников не ждут»: Макргегор и Нурмагомедов поругались в Twitter

«В Москве насильников не ждут»: Макргегор и Нурмагомедов поругались в Twitter

, 5:39 Фото 32

Хабиб Нурмагомедов оставил в твиттере Конора Макгрегора комментарий «Это фиаско, алкаш».

Фото: REUTERS /Stephen R. Sylvanie

Боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обменялись колкостями в Twitter. Тред с перепалкой доступен на странице ирландского спортсмена.

Словесный конфликт произошел после обсуждения реванша. По этому поводу Макрегор раскритиковал организаторов поединков UFC за менее уважительное, по его мнению, отношение к себе, чем прежде.

Twitter @Conor McGregor

В комментариях к твиту появился Нурмагомедов. Несмотря на знание английского языка, запись он оставил на русском.

«Это фиаско, алкаш», — написал чемпион UFC.

Макгрегор парировал выпад в свой адрес на русском языке.

«Увидимся в Москве, киска», — ответил он.

Однако Нурмагомедов усомнился в том, что встреча состоится.

«В Москве насильников не ждут», — написал боец, намекая на расследование дела об изнасиловании, заведенное против Конора.

Макгрегор не стал отвечать на это сообщение в комментариях. Вместо этого он опубликовал фотографию, на которой якобы находится у окна для оформления российской визы.

Twitter @Conor McGregor

Как писал 5-tv.ru, Макгрегор вызвал Нурмагомедова на поединок 8 октября. Во всех смыслах вызывающий пост он опубликовал в Twitter.

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