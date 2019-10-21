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  4. Сотникова дала гадалке два миллиона рублей, чтобы вернуть хоккеиста из «Ак Барса»

Сотникова дала гадалке два миллиона рублей, чтобы вернуть хоккеиста из «Ак Барса»

, 19:05 120

Фигуристка перевела на счет экстрасенса деньги, а та перестала выходить на связь.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Буквально пару недель назад в сети бурно обсуждали новость о том, что российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова стала жертвой мошенницы. Якобы спортсменка увидела в интернете объявление об оказании оккультных услуг и решила обратиться к специалисту.

После беседы с экстрасенсом Сотникова, не задумываясь, перевела на ее счет крупную сумму — два миллиона рублей — а мошенница, представившаяся Ольгой, перестала выходить на связь. В результате обманутой фигуристке пришлось обратиться в полицию.

Изданию KP.RU удалось выяснить, зачем прославленной спортсменке понадобилась помощь гадалки и как она решилась перевестись незнакомке такой внушительный гонорар.

По словам друзей Аделины, во время общения с экстрасенсом она находилась буквально под гипнозом и, вероятно, в таком же состоянии перевела ей деньги.

Причиной обращения фигуристки к специалисту оккультных услуг стала ссора с возлюбленным. Незадолго до этого события спортсменка рассталась с нападающим «Ак Барса» Владимиром Ткачевым, после чего впала в депрессию, пишет KP.RU со ссылкой на собственный источник. В надежде вернуть любовь своего избранника Сотникова обратилась за помощью, однако, вместо этого, стала жертвой обмана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Аделины Сотниковой Ари Закарян не слышал от фигуристки историю о том, что ее «кинули» на деньги.

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