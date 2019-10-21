  1. Пятый канал
  4. Бывший КВНщик Сергей Сивохо назначен советником СНБО Украины

Бывший КВНщик Сергей Сивохо назначен советником СНБО Украины

, 22:28 Фото 61

Украинские звезды шоу-бизнеса стройными рядами идут в большую политику.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Песня, 5-tv.ru

Изрядно похудевший бывший КВНщик Сергей Сивохо — он же креативный продюсер «Квартала 95», который ранее возглавлял нынешний украинский президент Зеленский, сегодня в соцсети похвастал новым удостоверением. Он назначен советником секретаря Совета национальной Безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.

Facebook @sivokho

Шоумен сообщил, что это для него большая ответственность. Впереди — много сложной и важной работы.

Сивохо баллотировался в Верховную раду в Донецкой области от партии «Слуга народа». Выборы проиграл. Теперь в новой должности, как он сказал, надеется на поддержку украинцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Верховной раде Украины ловили куницу.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
-0.19 71.17
0.04
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

23:31
Ким на белом коне в белоснежном трико — фото появилось в сети в день рождения Кардашьян
23:10
Террористы захватывают самолет в Мексике. Постановочное видео перепугало тысячи клиентов компании
22:50
Суд отклонил просьбу отложить процесс Ассанжа на три месяца
22:28
Бывший КВНщик Сергей Сивохо назначен советником СНБО Украины
22:10
Представитель СК РФ рассказал, как были найдены жертвы банды Шишканова в Подмосковье
21:54
Прокуратура проведет проверку неготовности служб к гололеду в Екатеринбурге

Сейчас читают

Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны
«Твоя жизнь закончилась»: отсидевший Игорь Петренко поведал об убийстве
Репутационный киллер — телеведущая Елена Ищеева хочет «уничтожить» бывшую подругу

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев