Бывший КВНщик Сергей Сивохо назначен советником СНБО Украины

Изрядно похудевший бывший КВНщик Сергей Сивохо — он же креативный продюсер «Квартала 95», который ранее возглавлял нынешний украинский президент Зеленский, сегодня в соцсети похвастал новым удостоверением. Он назначен советником секретаря Совета национальной Безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.

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Шоумен сообщил, что это для него большая ответственность. Впереди — много сложной и важной работы.

Сивохо баллотировался в Верховную раду в Донецкой области от партии «Слуга народа». Выборы проиграл. Теперь в новой должности, как он сказал, надеется на поддержку украинцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Верховной раде Украины ловили куницу.