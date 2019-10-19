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  4. «Не Инцитат»: Как в Верховной раде Украины ловили куницу — видео

«Не Инцитат»: Как в Верховной раде Украины ловили куницу — видео

, 7:53 Видео 81

Видео, на котором дикий зверек мечется по коридорам парламента, выложил в сеть один из депутатов. Комментаторы упражняются в остроумии.

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Фото, видео: Facebook / Ярослав Железняк, ТАСС / Матыцин Валерий

Охотой на дикую куницу закончилась рабочая неделя в Верховной раде Украины. Народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк выложил в Facebook видео, на котором дикий зверек мечется по коридорам и кабинетам парламента.

«Знал что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница, вопрос… PS: поймали и выпустили на волю. По чьей квоте зашла в Раду, еще предстоит выяснить», — написал народный избранник.

Facebook / Ярослав Железняк

Пользователей сети происшествие немало позабавило, комментаторы весь день упражняются в остроумии.

«Хорошая экология в парламенте!»

«Похоже это душа какого-то депутата предыдущего созыва не может найти свое место в новой реальности…»

«Может законопроект о запрете живодерен лоббировала…»

«В Риме сенатором назначен был конь Инцитат, у нас амбиции помельче…»

«Если бы в Раде заседали куницы, белки, зайцы и ежи, толку было бы больше, наверное», — пишет народ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что офис президента Украины Владимира Зеленского украшает картина, на которой изображены заседающие в Верховной раде пингвины.

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