Охотой на дикую куницу закончилась рабочая неделя в Верховной раде Украины. Народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк выложил в Facebook видео, на котором дикий зверек мечется по коридорам и кабинетам парламента.
«Знал что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница, вопрос… PS: поймали и выпустили на волю. По чьей квоте зашла в Раду, еще предстоит выяснить», — написал народный избранник.
Пользователей сети происшествие немало позабавило, комментаторы весь день упражняются в остроумии.
«Хорошая экология в парламенте!»
«Похоже это душа какого-то депутата предыдущего созыва не может найти свое место в новой реальности…»
«Может законопроект о запрете живодерен лоббировала…»
«В Риме сенатором назначен был конь Инцитат, у нас амбиции помельче…»
«Если бы в Раде заседали куницы, белки, зайцы и ежи, толку было бы больше, наверное», — пишет народ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что офис президента Украины Владимира Зеленского украшает картина, на которой изображены заседающие в Верховной раде пингвины.