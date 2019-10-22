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  4. «Маленькая Памела Андерсон»: Звезда «Дома-2» увеличила себе грудь — видео

«Маленькая Памела Андерсон»: Звезда «Дома-2» увеличила себе грудь — видео

, 7:30 Видео 1 157

Ирина Пинчук выложила в сеть кадры, сделанные уже после хирургического вмешательства.

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Фото, видео: Instagram @pinchuk_official

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук на своей странице в Instagram сообщила об увеличении груди. 24-летняя знаменитость выложила видеоролик, на кадрах которого демонстрирует результаты проведенной работы пластического хирурга.

В начале записи можно заметить, как девушку трясет, когда она приходит в себя после наркоза. В этот момент ее за руку заботливо держит 27-летний бойфренд Арай Чобанян, который, в свою очередь, отважился подкорректировать себе нос.

«Моя маленькая Памела Андерсон! Вы посмотрите с какой она большущей грудью. Просто красивые», — комментирует за кадром возлюбленный Ирины Пинчук.

Подписчики бывшей участницы телестройки по-разному отреагировали на публикацию. Некоторым пользователям показалось, что у девушки с размером бюста и до операции было все в порядке.

«Жесть, такие хорошие большие тити были, зачем делать коровье вымя?»

«Теперь можно сниматься в немецких фильмах»;

«Один с носом, вторая с грудью»;

«Девчонки, зачем вам это? У каждой своя изюминка»;

«Как носить то их будешь, худышка?» — недоумевают подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Феофилактова похвасталась бриллиантовым колечком.

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