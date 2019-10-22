Путин поручил вице-премьеру Голодец заняться документальным кино

Развитие физкультуры и спорта обсудил Владимир Путин с вице-премьером Ольгой Голодец. Президент поинтересовался, как исполняются его поручения по созданию безбарьерной среды на стадионах и когда будет утверждена новая специальность для выпускников институтов физкультуры.

Владимир Путин: «Не утверждены стандарты высшего образования, которые предусматривают специализацию „тренер по виду спорта — преподаватель“, хотя поручение мое было исполнить это к 1 августа текущего года, но этого, насколько я знаю, пока не сделано».

Ольга Голодец: «25 сентября утвержден Федеральный образовательный стандарт „Тренер“, который позволяет готовить преподавателей по этим двум специальностям. На сегодня он вступил в силу и здесь проблемы нет. Та проблема, которая ставилась, она решена».

Помимо спорта, Ольга Голодец курирует сферу культуры. В связи с этим президент обозначил круг вопросов, связанных с отечественной киноиндустрией. Во-первых, это финансирование дебютных лент выпускников киновузов. Во-вторых, развитие отечественного документального кино. Глава государства еще раз отметил важность господдержки документалистики и даже подсказал темы, которые могут привлечь зрителя: достижения России, экология, внутренний туризм, искусство.

Ранее Минкульт РФ опубликовал черный список недобросовестных кинопроизводителей.