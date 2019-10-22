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«Азов» ответил на обвинения американских политиков в терроризме

, 7:52 Эфирная новость 40

Праворадикалов подозревают в нарушениях прав человека и пытках.

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Фото, видео: ТАСС / Zuma, 5-tv.ru

США покушаются на суверенитет и госбезопасность Украины. Такое заявление сделали руководители праворадикального батальона «Азов» в ответ на требование американского Конгресса включить формирование в список террористических организаций.

Ранее письмо об этом направили госсекретарю Майку Помпео. В нем отмечается, что ООН установила случаи нарушения прав человека и пыток. Также конгрессмены ссылаются на данные ФБР о том, что батальон «Азов» активно вербует в свои ряды граждан Соединенных Штатов.

Примечательно, что обращение подписали не только республиканцы, но и демократы. Впрочем, эксперты считают, что в данном случае обе партии просто набирают очки перед выборами президента США. Сторонники Дональда Трампа хотят укрепить его позиции, а противники — пытаются очистить свою репутацию после запуска процедуры импичмента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в случае ухода из Донбасса украинских силовиков их место обещают занять радикалы.

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