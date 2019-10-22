В Баренцевом море российское промысловое судно подало сигнал SOS

В Баренцевом море промысловое судно «Полярис» подало сигнал о бедствии. По предварительным данным, корабль потерял ход из-за намотки сетей на винт. В ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» прокомментировали инцидент.

«Лежит в дрейфе, ожидает подхода буксира, потащат. Все живы, здоровы. Окружающая среда в норме, никаких разливов нет», — сказал оперативный дежурный учреждения.

По предварительной информации, на борту «Поляриса» находится экипаж из десяти человек. На помощь морякам выдвинулось спасательное судно «Мурманрыба». Спасательное плавсредство должно будет отбуксировать «Полярис» в порт Мурманска для устранения технических неполадок.

По словам экспертов, в Баренцевом море на текущий момент царят неблагоприятные погодные условия — порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

Сегодня это уже второй случай аварии на российских судах. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в условиях шторма у российского ледокола «Тор» была нарушена работа двух двигателей. Судно терпит бедствие у берегов Норвегии.