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В Баренцевом море российское промысловое судно подало сигнал SOS

, 11:35 Эксклюзивное интервью 17

На борту судна «Полярис» находится экипаж из десяти человек.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Красноухов, 5-tv.ru

В Баренцевом море промысловое судно «Полярис» подало сигнал о бедствии. По предварительным данным, корабль потерял ход из-за намотки сетей на винт. В ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» прокомментировали инцидент.

«Лежит в дрейфе, ожидает подхода буксира, потащат. Все живы, здоровы. Окружающая среда в норме, никаких разливов нет», — сказал оперативный дежурный учреждения.

По предварительной информации, на борту «Поляриса» находится экипаж из десяти человек. На помощь морякам выдвинулось спасательное судно «Мурманрыба». Спасательное плавсредство должно будет отбуксировать «Полярис» в порт Мурманска для устранения технических неполадок.

По словам экспертов, в Баренцевом море на текущий момент царят неблагоприятные погодные условия — порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

Сегодня это уже второй случай аварии на российских судах. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в условиях шторма у российского ледокола «Тор» была нарушена работа двух двигателей. Судно терпит бедствие у берегов Норвегии.

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