Терпящий бедствие траулер в Баренцевом море взят на буксир

В восточной части Баренцева моря спасают терпящий бедствие российский рыболовный траулер «Полярис». Известно, что судну «Мурманрыба» удалось взять его на буксир.

Как сообщил ТАСС начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства Анатолий Леонтьев, он доставит «Полярис» в порт приписки Мурманск, там будут проведены ремонтные работы. Время в пути — около 20 часов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, промысловое судно с десятью членами экипажа на борту потеряло ход из-за того, что на винт намоталась сеть, главный двигатель остановился.

«Полярис» лег в дрейф, капитан подал сигнал об аварии и попросил помощи. Ситуацию усложняют неблагоприятные погодные условия — ветер с порывами до 20-ти метров в секунду может перерасти в сильный шторм.