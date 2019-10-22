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Терпящий бедствие траулер в Баренцевом море взят на буксир

, 17:40 Эфирная новость 10

Судно «Мурманрыба» доставит траулер «Полярис» в порт приписки, где ему проведут ремонтные работы.

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Фото, видео: РИА Новости / Андрей Шапран, 5-tv.ru

В восточной части Баренцева моря спасают терпящий бедствие российский рыболовный траулер «Полярис». Известно, что судну «Мурманрыба» удалось взять его на буксир.

Как сообщил ТАСС начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства Анатолий Леонтьев, он доставит «Полярис» в порт приписки Мурманск, там будут проведены ремонтные работы. Время в пути — около 20 часов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, промысловое судно с десятью членами экипажа на борту потеряло ход из-за того, что на винт намоталась сеть, главный двигатель остановился.

«Полярис» лег в дрейф, капитан подал сигнал об аварии и попросил помощи. Ситуацию усложняют неблагоприятные погодные условия — ветер с порывами до 20-ти метров в секунду может перерасти в сильный шторм.

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