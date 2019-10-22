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  4. 95-летнего экс-президента США Картера госпитализировали второй раз за месяц

95-летнего экс-президента США Картера госпитализировали второй раз за месяц

, 15:29 46

Пожилой политик упал у себя дома и получил перелом костей таза. Теперь он с нетерпением ждет выписки.

Фото: Zuma\TASS

39-й президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза. Об этом сообщает Associated Press.

95-летний Картер травмировался в результате падения у себя дома в штате Джорджия, рассказала его пресс-секретарь Дина Когнелио. Она назвала перелом незначительным и заверила, что экс-президент находится в хорошем настроении. Он с нетерпением ждет возможности покинуть медицинский центр, чтобы выздороветь дома.

Агентство отмечает, что это третье падение Картера за последнее время. В мае он попал в больницу с переломом шейки бедра. Его следующее падение произошло в октябре и потребовало наложения 14 швов.

Джимми Картер возглавлял Белый дом с 1977-го по 1981 годы. Он старейший из экс-президентов США. Недавно вместе с 92-летней супругой Розалинн они стали первой супружеской парой, продолжительность брака которой превзошла Джорджа и Барбару Бушей. Последние прожили вместе более 73 лет.

Как сообщал 5-tv.ru после падения в мае Джимми Картер переживал только о том, что не успел выбрать лимит на диких индеек до конца охотничьего сезона.

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