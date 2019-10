Победивший рак футболист молодежки «Манчестер Юнайтед» вернулся на поле

Игрок молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Макс Тейлор вернулся на поле в официальном матче — впервые после того как врачи поставили ему страшный диагноз: рак. 19-летний футболист прошел курс химиотерапии в феврале этого года, затем последовал длительный период восстановления и, наконец, в сентябре спортсмен смог вновь приступить к тренировкам.

Как сообщается в Twitter-аккаунте клуба «Манчестер Юнайтед», это был «особенный момент» в матче. Защитник вступил в игру на 37-й минуте встречи с «Суонси», после того как поле покинул получивший травму игрок.

twitter @ maxtaylor00

В итоге этот особенный для Тейлора матч закончился триумфальной победой молодежки «МЮ» — 4:1.

