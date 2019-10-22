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  4. Победивший рак футболист молодежки «Манчестер Юнайтед» вернулся на поле

Победивший рак футболист молодежки «Манчестер Юнайтед» вернулся на поле

, 19:02 Видео 21

Макс Тейлор вышел на замену в с матче с «Суонси». Игра закончилась триумфальной победой «МЮ» — 4:1.

Фото: Uk.virginmoneygiving.com

Игрок молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Макс Тейлор вернулся на поле в официальном матче — впервые после того как врачи поставили ему страшный диагноз: рак. 19-летний футболист прошел курс химиотерапии в феврале этого года, затем последовал длительный период восстановления и, наконец, в сентябре спортсмен смог вновь приступить к тренировкам.

Как сообщается в Twitter-аккаунте клуба «Манчестер Юнайтед», это был «особенный момент» в матче. Защитник вступил в игру на 37-й минуте встречи с «Суонси», после того как поле покинул получивший травму игрок.

twitter @ maxtaylor00

В итоге этот особенный для Тейлора матч закончился триумфальной победой молодежки «МЮ» — 4:1.

В прошлом году, как сообщал 5-tv.ru, футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Лиам Миллер скончался от рака поджелудочной железы за три дня до своего 37-летия.

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