Максим Соколов анонсировал скорый запуск производства Lada Azimut

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Машина получит новые мощный двигатели, которые будут устанавливать и на другие модели.

Когда начнется производство автомобиля Лада Азимут

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

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Тема:
ПМЭФ 2026

Максим Соколов: производство Lada Azimut начнется в следующем квартале

Производство автомобиля Lada Azimut начнется в следующем квартале, а его продажи – в четвертом. Об этом руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что эта модель получит новую линейку более мощных двигателей объемом 1,6 и 1,8 литра, которые будут устанавливать и на другие автомобили, созданные компанией.

«Будущее АвтоВАЗа – это, конечно, Lada Azimut, который уже буквально в следующем квартале встанет на промышленное конвейерное производство. Продажи начнутся в IV квартале этого года», - заявил президент организации.

Соколов подчеркнул, что сегодня предприятие ориентируется на запросы покупателей, а не на желание впечатлить рынок.

Кроме того, глава компании добавил, что в будущем линейку флагманских моделей АвтоВАЗа могут пополнить автомобили с гибридными и турбированными двигателями. По его словам, один образец планируется представить до конца года.

В Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, который стартовал 3 июня в Санкт-Петербурге, принимают участие главы государств, министры, руководители крупных компаний и корпораций, бизнесмены, ученые и представители международных организаций. Форум является одной из главных площадок для обсуждения экономического развития, технологий и сотрудничества.

В этом году на форум приехали предприниматели из стран СНГ, Африки, Арабских Эмиратов, Турции, Южной Америки, США, Саудовской Аравии, Сербии и ряда других государств. Официальной страной-гостем ПМЭФ стала Саудовская Аравия.

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