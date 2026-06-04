Роберт Эйджи сообщил о проведении российского бизнес-форума в США

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 10 0

Он планирует принять в нем участие в месте с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Российский бизнес-форум в Вашингтоне — когда пройдет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2026

Роберт Эйджи: российский бизнес-форум пройдет в Вашингтоне в сентябре

В Вашингтоне в сентябре пройдет российский бизнес-форум. Об этом сообщил глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что планирует посетить мероприятие вместе с руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

«Мы (с Дмитриевым — Прим.ред.) хотели поехать туда в сентябре. Есть одно мероприятие, на которое меня приглашают выступать. Посмотрим, состоится ли эта сентябрьская поездка. Это именно российский форум, который планируется в сентябре. В Вашингтоне», заявил Эйджи.

По его словам, они вместе со спецпредставителем президента России ищут пути снятия действующих в отношении РФ ограничений. Он сообщил, что основной акцент в переговорах делается на отмену запрета на инвестиции.

«Мы работаем над этим, мы стараемся. Для этого надо чаще бывать в Вашингтоне. Дмитриев и я — это, наверное, единственные два человека на планете, которые стараются этого достичь», — подчеркнул Эйджи.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — одна из основных площадок для диалога государства, бизнеса и иностранных партнеров. На нем обсуждают вопросы инвестиций и текущие проблемы в торгово-экономической сфере, а также подписывают долгосрочные контракты и запускают проекты, направленные на развитие промышленности и других отраслей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ПМЭФ 2026
4 июн
Глава AmCham: 300 американских компаний остаются в России
4 июн
Максим Соколов анонсировал скорый запуск производства Lada Azimut
4 июн
Певица МакSим выступила на вечере «Альфа-Банка» в рамках ПМЭФ
4 июн
Бизнес не остановить: итоги первого дня ПМЭФ-2026
4 июн
Серых схем больше не будет: Калинин о планах России по обелению импорта
3 июн
Креветки и вино с видом на Исаакиевский собор: в Петербурге стартовала премия «Чемпион»
3 июн
Роботы-футболисты, новейшие автомобили и лифт будущего: чудеса технологий на ПМЭФ-2026
3 июн
Молодильные яблоки «Росатома»: как ядерная медицина продлит россиянам жизнь
3 июн
«Бурановские бабушки» станцевали с роботами на ПМЭФ-2026
3 июн
Бельский сообщил об инициативах Петербурга для увеличения рождаемости на ПМЭФ
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.34
0.78 85.12
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:11
Роберт Эйджи сообщил о проведении российского бизнес-форума в США
3:48
В МЧС предупредили о сильном тумане в Подмосковье ночью
3:32
Глава AmCham: 300 американских компаний остаются в России
3:17
Максим Соколов анонсировал скорый запуск производства Lada Azimut
2:59
Никого не трогал 20 лет: в Польше задержали украинцев, выловивших сома в пруду Варшавы
2:43
Лихач, сбивший насмерть двух женщин и ребенка, признан потерпевшим

Сейчас читают

Турция взбодрилась на фоне охлаждения отношений Армении с Россией
Роботы-футболисты, новейшие автомобили и лифт будущего: чудеса технологий на ПМЭФ-2026
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Лидеры и самодостаточные: нумеролог о людях, рожденных в пятницу, 13-го

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео