Роберт Эйджи сообщил о проведении российского бизнес-форума в США

Он планирует принять в нем участие в месте с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Роберт Эйджи: российский бизнес-форум пройдет в Вашингтоне в сентябре
В Вашингтоне в сентябре пройдет российский бизнес-форум. Об этом сообщил глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что планирует посетить мероприятие вместе с руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
«Мы (с Дмитриевым — Прим.ред.) хотели поехать туда в сентябре. Есть одно мероприятие, на которое меня приглашают выступать. Посмотрим, состоится ли эта сентябрьская поездка. Это именно российский форум, который планируется в сентябре. В Вашингтоне», заявил Эйджи.
По его словам, они вместе со спецпредставителем президента России ищут пути снятия действующих в отношении РФ ограничений. Он сообщил, что основной акцент в переговорах делается на отмену запрета на инвестиции.
«Мы работаем над этим, мы стараемся. Для этого надо чаще бывать в Вашингтоне. Дмитриев и я — это, наверное, единственные два человека на планете, которые стараются этого достичь», — подчеркнул Эйджи.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — одна из основных площадок для диалога государства, бизнеса и иностранных партнеров. На нем обсуждают вопросы инвестиций и текущие проблемы в торгово-экономической сфере, а также подписывают долгосрочные контракты и запускают проекты, направленные на развитие промышленности и других отраслей.
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