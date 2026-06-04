В МЧС предупредили о сильном тумане в Подмосковье ночью

До этого в Гидрометцентре рассказали о возможных осадках в регионе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Густой туман окутает Московскую область в ночь на 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«В период с 00:00 до 6:00 мск 4 июня в Московской области местами ожидается туман видимостью 200–800 метров», — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали жителей региона соблюдать безопасность на дорогах, сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
До этого в Гидрометцентре РФ заявили, что из-за возможной грозы с дождем в Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Осадки 4 июня затронут отдельные районы региона. Они выпадут днем и продлятся до 19:00, пояснили в организации.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Земля скоро столкнется с аномальной жарой из-за надвигающегося циклона «супер-Эль-Ниньо». По прогнозам экспертов, свое влияние он продемонстрирует во второй половине 2026-го и начале 2027 года. Сильная жара может затронуть государства Южной Америки, США, Центральную Азию, а также некоторые страны Африки.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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