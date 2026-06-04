Глава AmCham: 300 американских компаний остаются в России

Около 300 компаний из США продолжают свою деятельность в России. Об этом рассказал руководитель Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи «Известиям» в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

«В России у нас сейчас работает 300 американских компаний. Много компаний работает. Конечно, после санкций остались те, которые работают в гуманитарной сфере. Пищевое производство, фарма, медицинское оборудование», — сообщил он.

Эйджи подчеркнул, что наложенные на Россию санкции пока мешают оставшимся организациям расширять свой бизнес. При этом они не намерены продавать имеющиеся активы.

По его словам, действующие компании присутствуют на российском рынке уже 35 лет и инвестировали в него до 100 миллиардов долларов.

«Они добились значительных успехов и потратили на развитие рынка достаточно много времени. Поэтому просто так актив не продать. Во-первых, его стоимость будет не очень высока. А во-вторых, они хорошо себя здесь чувствуют. Поэтому оставшиеся компании не планируют уходить», — добавил глава палаты.

Петербургский международный экономический форум стартовал 3 июля. Он проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Форум играет важную роль для развития экономики, а также является одной из ключевых площадок для диалога между властями и бизнесом. Во время ПМЭФ компании и регионы делятся своими достижениями в различных отраслях и заключают соглашения с иностранными партнерами.

Ранее Эйджи заявил, что западные компании рассматривают возможность возвращения в Россию.

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