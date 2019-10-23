«Две интересные девчонки!»: Пегова выложила архивное фото с Наталией Курдюбовой

Звезда экрана Ирина Пегова опубликовала в Instagram архивный снимок с давней коллегой по цеху, не менее известной актрисой театра и кино Наталией Курдюбовой. Героини фото словно представляют на нем полярные ипостаси. Ангельская чистота лица Ирины дополняется ее длинными светлыми волосами. Коварство в глазах Натальи сочетается с ее хулиганской прической.

«Фотосессия к юбилею Мастерской Фоменко с однокурсницей Натальей Курдюбовой! Давно это было», — подписала фото автор поста.

Instagram @pegovairina

Поклонникам снимок пришелся по душе. Многие отметили, насколько очаровательны были обе служительницы Мельпомены. Как, впрочем, и сегодня.

«Какие вы миленькие и хорошенькие, глаз не оторвать!»

«Две интересные девчонки!»

«Невероятное фото!»

«Прелестные! Такие юные!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым.