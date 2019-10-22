Постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым

Актриса театра и кино Ирина Пегова опубликовала в Instagram новые фото со спектакля «Женитьба». Классическую пьесу Гоголя с ее участием поставили в МХТ имени Чехова. Знаменитость уже делилась с подписчиками снимками из зрительного зала. Теперь же она выложила кадры с репетиции, где сидит на диване с партнером по сцене, звездой телесериала «Воронины» Станиславом Дужниковым.

«Семейный портрет в интерьере! Вот такая парочка могла бы быть. Гоголь не дал», — пошутила автор поста.

Instagram @pegovairina

В спектакле Пегова играет невесту, купеческую дочь Агафью Тихоновну, а Дужников — жениха, надворного советника Подколесина. Как известно из сюжета, нерешительный дворянин соглашается на брак, но в последний момент перед поездкой в церковь сбегает от невесты.

Поклонникам артистки фото пришлось по нраву. Пусть в пьесе семьи не получилось, зато актерский союз получился весьма удачным, отметили фолловеры.

«Главное — парочка состоялась на сцене»;

«Как я вас люблю обоих!»

«Чудо как хороши!», — написали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова порадовала фанатов снимком в свадебном платье и фате.