Марина Федункив в очередной раз повеселила подписчиков в Instagram. Звезда шоу Comedy woman опубликовала в соцсеть видео, на котором совершает необычную покупку. Артистка пришла в канадский магазин с метлами.

«У каждой женщины имеется метла. А вот как она будет ей пользоваться: летать или подметать, зависит только от мужчины!» — подписала пост знаменитость.

На кадрах Марина Федункив выбрала для себя метлу и объяснила, зачем ей понадобился столь необычный сувенир в заграничной поездке.

«Пока летела в Канаду — сломалась своя. Решила прикупить заграничную. Как, идет? Двухтурбинная! Думаю, обзавидуются мои подруги!» — весело заявила в ролике звезда.

Поклонники Марины Федункив обрадовались новому забавному скетчу и поддержали выходку кумира-юмориста. Фанаты оставили под видео более четырехсот шутливых комментариев.

«Вот это транспортное средство! Ни тебе пробок, ни техосмотра»;

«Реактивная!»

«Марина — Яга!»

«Я бы своему бывшему по голове такой двухтурбинной дала!»

«Нормальная метла, бери! У меня была такая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Федункив в костюме Пеннивайза из «Оно» напугала фанатов.