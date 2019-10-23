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  4. Рассказавшего о недострое директора дагестанской школы восстановили на работе

Рассказавшего о недострое директора дагестанской школы восстановили на работе

, 19:50 Эфирная новость 30

После выхода материала программы «Известия» глава района уволил руководителя учебного заведения, который не побоялся рассказать правду.

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Фото, видео: ТАСС / Hrvoje Jelavic/PIXSELL; 5-tv.ru

Директора школы из дагестанского села Уцми-Юрт восстановят в должности. Решение приняли в министерстве образования республики после выхода нашего сюжета. Накануне мы рассказывали, как сельскую школу сдали лишь по бумагам, однако в действительности здание было построено явно с грубыми нарушениями. Без теплого туалета, актового зала, столовой, с трещинами на стенах. После выхода материала глава района уволил руководителя учебного заведения, который не побоялся рассказать правду.

«Мне отец всегда говорил, Мансур хоть тебя уволят, во благо села, во благо наших детей, покажи и расскажи все», — заявил Мансур Магомедов.

В региональном министерстве образования уже пообещали, что внесут учебное заведение в особую программу и оно будет достроено в кратчайшие сроки. Кроме того, работу вернут и жене руководителя школы, которую тоже уволили под надуманным предлогом.

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