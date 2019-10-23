11 секунд игры: самое быстрое удаление в истории футбола

Футбольный поединок в турецкой высшей лиге начался с курьеза. Уже спустя 11 секунд после начала матча команда хозяев осталась в меньшинстве.

Обладателем самого быстрого удаления в истории стал вратарь турецкого клуба «Коньяспор» Сенкар Кырынтылы. Голкипер поймал мяч за пределами штрафной площади, что запрещено правилами. И судья тут же достал красную карточку. Вратарь отправился в раздевалку, а его команда все оставшиеся 90 минут играла в меньшинстве.

Самое удивительное, голкипер играет далеко не первый год, выступал за национальную сборную, и эксперты просто не понимают, как он мог так ошибиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как футболист «Селтика», закиданный бутылками, еще и желтую карточку получил.