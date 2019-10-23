В США прокомментировали задержание руководителя «Курортов Северного Кавказа»

В Миграционной службе США прокомментировали задержание бывшего депутата Госдумы и экс-руководителя «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова. В ведомстве сообщили, что гражданин РФ 2 мая 2016 года въехал в Соединенные Штаты, не получив статуса иммигранта и не покинул территорию государства, как был должен сделать в соответствии с условиями его допуска.

Вследствие нарушения правил пребывания в США, во вторник, 22 октября, Билалов был арестован в собственной резиденции в штате Флорида сотрудниками правоохранительных и иммиграционных органов. Сейчас он находится под стражей в здании Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), в ожидании процедуры выдворения.