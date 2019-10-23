Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США

Бывший депутат Госдумы и экс-руководитель «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов задержан в США Службой иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности, сообщает URA.RU со ссылкой на издание Miami Herald.

По информации американских журналистов, Ахмед Билалов проживал в собственном доме в Санни Айлс Бич вместе с супругой и новорожденным ребенком. Бывший чиновник был задержан 22 октября. Причины на данный момент не известны. Издание отмечает, что Ахмед Билалов в ближайшее время может быть экстрадирован в РФ или попросту выслан из Соединенных Штатов.

Братья Ахмед и Магомед Билаловы ранее многократно упоминались в прессе в связи с коррупционными скандалами. В феврале 2013 года Ахмед Билалов был уволен президентом России Владимиром Путиным с поста вице-президента Олимпийского комитета России из-за срыва графика строительства объектов Олимпиады в Сочи-2014 и нецелевым использованием кредитов Внешэкономбанка.

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