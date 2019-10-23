  1. Пятый канал
  4. Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США

Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США

, 10:32 Видео 60

Причины задержания экс-депутата Госдумы Ахмеда Билалова на данный момент пока не известны.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Юрий Машков, Владимир Астапкович, Александра Мудрац

Тема:
Олимпиада в Сочи 363

Бывший депутат Госдумы и экс-руководитель «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов задержан в США Службой иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности, сообщает URA.RU со ссылкой на издание Miami Herald.

По информации американских журналистов, Ахмед Билалов проживал в собственном доме в Санни Айлс Бич вместе с супругой и новорожденным ребенком. Бывший чиновник был задержан 22 октября. Причины на данный момент не известны. Издание отмечает, что Ахмед Билалов в ближайшее время может быть экстрадирован в РФ или попросту выслан из Соединенных Штатов.

Братья Ахмед и Магомед Билаловы ранее многократно упоминались в прессе в связи с коррупционными скандалами. В феврале 2013 года Ахмед Билалов был уволен президентом России Владимиром Путиным с поста вице-президента Олимпийского комитета России из-за срыва графика строительства объектов Олимпиады в Сочи-2014 и нецелевым использованием кредитов Внешэкономбанка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США задержана 81-летняя актриса Джейн Фонда из-за участия в протесте.

Тема:
Олимпиада в Сочи 363
13 апр
Сотрудников РУСАДА подозревают в хищениях во время подготовки к Играм в Сочи
23 янв
Спортсмены вручили автору доклада о допинге иск на 6 миллионов долларов
16 янв
«Обсужу с адвокатами»: Бобслеист Зубков подумывает над апелляцией
11 янв
Мосгорсуд: Александр Зубков сохраняет статус олимпийского чемпиона в РФ
13 дек
Международная федерация бобслея отстранила пятерых российских спортсменов
22 нояб
МОК потребует у бобслеиста Александра Зубкова вернуть олимпийское золото
21 нояб
Бобслеисту Зубкову разрешили оставить себе золото Сочи
8 окт
Воевода собирается обжаловать решение спортивного арбитража в ЕСПЧ
8 окт
Российский бобслеист признан виновным в подмене анализов на Олимпиаде в Сочи
29 авг
Американское антидопинговое агентство против восстановления РУСАДА в правах

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.63
-0.13 70.92
-0.25
Гороскоп на 23 октября: Весы, вышвырните из жизни все, что не приносит счастье!

Последние новости

11:59
Младенец погиб при невыясненных обстоятельствах в Зеленограде
11:50
Британская фитоняшка Деми Роуз обнажилась посреди пустыни — фото
11:42
Песков заявил, что США «бросили и предали» курдов
11:35
Три автомобиля обнаружили водолазы на месте прорыва дамб под Красноярском — видео
11:26
Дочь Джигана ждет каникул с синяками под глазами
11:14
Африканские страны потратили на российское оружие 14 миллиардов долларов

Сейчас читают

Гороскоп на 23 октября: Весы, вышвырните из жизни все, что не приносит счастье!
Постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев