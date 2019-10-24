Просто секс! Эрика Грей в легкомысленной куртке на голое тело взбудоражила фанатов

Бразильская модель Эрика Грей произвела впечатление на мужчин своим внушительным бюстом и «аппетитными» ягодицами. Звезда соцсетей опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой позирует почти обнаженной: пышные формы южноамериканской красавицы прикрывает только крошечная куртка и стринги.

Поскольку снимок был сделан со спины Грей, на переднем плане оказалась ее «пятая точка», которая не смогла оставить равнодушными представителей противоположного пола, следящих за жизнью модели.

Instagram @misserikagray

Сексуальное тело девушки взбудоражило Instagram-пользователей. В комментариях они восхищались бесподобной фигурой блогера и делали ей множество комплиментов.

«Аж пот по телу пробежал!»

«Бесподобная!»

«Просто секс!»

«Ух, как горячо!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрика Грей похвасталась большой грудью в жилетке.