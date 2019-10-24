  1. Пятый канал
  4. Просто секс! Эрика Грей в легкомысленной куртке на голое тело взбудоражила фанатов

Просто секс! Эрика Грей в легкомысленной куртке на голое тело взбудоражила фанатов

, 4:18 Фото 38

Бразильская модель в эротичной нижнем белье продемонстрировала впечатляющую фигуру.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @misserikagray

Бразильская модель Эрика Грей произвела впечатление на мужчин своим внушительным бюстом и «аппетитными» ягодицами. Звезда соцсетей опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой позирует почти обнаженной: пышные формы южноамериканской красавицы прикрывает только крошечная куртка и стринги.

Поскольку снимок был сделан со спины Грей, на переднем плане оказалась ее «пятая точка», которая не смогла оставить равнодушными представителей противоположного пола, следящих за жизнью модели.

Instagram @misserikagray

Сексуальное тело девушки взбудоражило Instagram-пользователей. В комментариях они восхищались бесподобной фигурой блогера и делали ей множество комплиментов.

«Аж пот по телу пробежал!»

«Бесподобная!»

«Просто секс!»

«Ух, как горячо!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрика Грей похвасталась большой грудью в жилетке.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.80
0.17 70.96
0.04
Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!

Последние новости

4:18
Просто секс! Эрика Грей в легкомысленной куртке на голое тело взбудоражила фанатов
4:03
Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 прибыли в ЮАР
3:44
Майли Сайрус показала грудь в знак протеста против правил Instagram
3:21
Военная полиция РФ приступила к патрулированию сирийско-турецкой границы
3:02
Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!
2:42
Ученые нашли изъян в процедуре ЭКО, который может привести к выкидышу

Сейчас читают

Видео: цирковой медведь напал на дрессировщика во время представления
Постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев