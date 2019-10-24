Ученые нашли изъян в процедуре ЭКО, который может привести к выкидышу

Ученые из Исследовательского центра больницы Монреальского университета выяснили, почему иногда процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) заканчивается рождением больного ребенка или выкидышем.

Медики обнаружили, что эмбрионы, которые создаются в специальных клиниках для проведения ЭКО часто имеют два ядра. В то же время здоровые клетки обычно имеют только одно ядро, в котором хранится ДНК.

Ученые заявляют, что так называемые «двуядерные эмбрионы» приводят к крайне негативным последствиям. Они резко снижают шансы ребенка родиться здоровым и увеличивают риски выкидыша, пишет Indicator.ru.

Несмотря на это, многие клиники продолжают переносить пациентам подобные эмбрионы, сообщили авторы исследования. Они выразили надежду на то, что их работа поможет сделать искусственное оплодотворение более эффективным.

Как сообщал 5-tv.ru, к процедуре ЭКО нередко прибегают знаменитости. Ранее об этом способе задумалась бездетная финалистка «Голоса» Анастасия Спиридонова.