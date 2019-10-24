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  4. Пирамида позора или унижение лазером: как коммунальщики Самары борются с должниками

Пирамида позора или унижение лазером: как коммунальщики Самары борются с должниками

, 4:48 Эфирная новость 29

Сотрудники ЖКХ говорят, что эффективность стандартных напоминаний о долгах — СМС-рассылки или автодозвоны — не более 10%, вот и приходится «креативить».

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Фото, видео: ТАСС / Альберт Дзен, 5-tv.ru

В Карелии коммунальщики отличились креативом. Там с должниками теперь борются громкоговорители. Не оплатил вовремя квитанции — об этом узнает вся округа.

Творческие натуры трудятся в ЖКХ Самары, где должников третируют пирамиды позора и даже лазеры.

У юристов такие методы вызывают вопросы, но коммунальщики собой довольны. Говорят, просрочки по оплате снизились в разы.

К чему готовиться злостным неплательщикам, знает Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для жителей многоквартирного дома в Рязани настоящим испытанием стало простое кипячение воды. После замены труб в здании, она не кипит и не испаряется, а горит.

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