База с данными заемщиков Сбербанка появилась в сети

База с данными 11,5 тысячи граждан, которые взяли кредит в Сбербанке, появилась в продаже в сети. Об этом сообщают «Известия».

Издание купило тестовый фрагмент базы. Запись о каждом заемщике в ней состоит более чем из 40 ячеек. В них содержится полное ФИО, дата рождения, данные паспорта, место работы, номера телефонов для связи, сведения о кредите и другая информация.

Последняя запись в тестовом фрагменте базы датирована мартом текущего года — тогда был заключен кредитный договор. Сведения о клиентах удалось проверить с помощью приложения «Сбербанк Онлайн». Если попытаться перевести с его помощью деньги по номеру телефона, то можно увидеть имя, отчество и первую букву фамилии получателя.

Дозвониться журналисты смогли только до одного из получателей займа. Он подтвердил, что его задолженность по кредитной карте совпадает с информацией в слитой базе данных. В самом Сбербанке от комментариев отказались, говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru писал о попадании в сеть одного миллиона кредитных историй россиян. Утечка произошла из-за ошибки в базе данных сервера микрофинансовой компании «ГринМани».