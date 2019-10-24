Доброта, которая окрыляет: жительница Пскова организовала приют для аистов

Для жительницы Псковской области делом всей жизни стало спасение белых аистов. Ее приют для этих перелетных птиц — единственный в России. Здесь живут пернатые, пострадавшие от рук человека. Взрослых особей и птенцов выхаживают, лечат и учат летать.

Чумазому аистенку всего несколько месяцев. Галина Наумова в начале лета приютила беднягу на своей даче, но сезон закончился, а значит пора прощаться. В теплые края малыш улететь не может, поэтому женщина привезла бедолагу на зимовку сюда — в дом белого аиста.

Сейчас в реабилитационном центре живут больше 30 аистов, и у каждого из них своя печальная история. Добрыню подстрелили, Климентий выпал из гнезда, а Гуля с переломанным крылом сама пришла к людям за помощью.

Иван Уваров о доброте, которая окрыляет.

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