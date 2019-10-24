На Пятом канале стартует новый сериал «Барс»

На Пятом канале скоро стартует новый российский сериал «Барс». В центре сюжета — взаимоотношения автора детективных романов и девушки — сотрудника уголовного розыска. Звездный актерский состав, непредсказуемый сюжет — все, чтобы сериал запомнился зрителям.

«У меня был достаточный опыт для этого. И с каскадерами, и со стрельбой, и стреляю я достаточно хорошо», — поделилась актриса Анна Снаткина.

Презентация сериала с большим размахом прошла в «Ленинград-Центре». Авторы очень надеются, что он будет пользоваться успехом у всех возрастных категорий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о старте первого сезона сериала «Условный мент» на Пятом канале.