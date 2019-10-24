Застрявшие во льдах суда в Якутии должны были снять с мели баржу с нефтью

Застрявшие во льдах суда на 465 километре реки Индигирке в Якутии пытались снять с мели баржу с тысячей тонн нефти, заявил ТАСС глава Абыйского района Станислав Цюхцинский.

Как сообщал МЧС республики, 22 октября суда обнаружили в 138 километрах от поселка Белая Гора. Спасатели эвакуировали 15 человек. Два буксира и сухогрузный катер встали на вынужденный отстой из-за мелководья и начавшейся шуги.

По словам Цюхцинского, навигация на реке в этом году усложнилась, Индигирка обмелела. Из-за этого на мели оказалась баржа с нефтью, которая предназначалась для отопительного сезона 2021 года в соседнем Момском районе. Три направленные в помощь судна должны были частично разгрузить и вызволить баржу. Сделать это не удалось. Оба буксира и катер подготовили к зимовке. Их заберут, когда лед растает. Нефть с баржи вывезут в Момский район машинами по автозимнику.

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