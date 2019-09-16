Forbes представил рейтинг крупнейших частных компаний России

Американский журнал Forbes составил рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний. Первое место в списке в очередной раз заняла нефтяная компания «Лукойл». Ее выручка за 2018 год оценивается в восемь триллионов 36 миллиардов рублей. Об этом сообщает RT.

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На втором месте в рейтинге топовых организаций РФ — «Сургутнефтегаз», заработавшая за год один триллион 867 миллиардов рублей. Замыкает тройку лидеров компания X5 Retail Group, возникшая в результате объединения торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Ее выручка составляет примерно один триллион 533 миллиардов рублей.

В ТОП-10 крупнейших российских частных компаний вошли «Магнит», «Татнефть», НОВАТЭК, Evraz, НЛМК, «Норникель» и ГК «Мегаполис».

Ранее 5-tv.ru публиковал рейтинг богатейших российских семей, составленный Forbes.