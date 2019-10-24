Пугачева похвалила 46-летнюю Высоцкую и 82-летнего Кончаловского

Актриса Юлия Высоцкая опубликовала в Instagram романтический снимок, на котором позирует в компании супруга 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского. Звездная пара устроила себе «римские каникулы» и наслаждается прогулками по старинным итальянским местечкам. На общей фотографии муж нежно целует избранницу в лоб. Фото супругов растрогало Аллу Пугачеву. Певица поспешила одарить друзей комплиментом.

«Замечательные! Любим вас», — написала поп-дива в соцсети.

Instagram @juliavysotskayaofficial

Юлия Высоцкая тут же отреагировала на слова Аллы Борисовны. В комментариях актриса уверила Примадонну в том, что теплые чувства взаимны.

Поклонники киношной пары вслед за Аллой Пугачевой принялись восхвалять гармоничность и красоту союза актрисы и режиссера.

«Такие классные!»

«Очень приятно смотреть на вас!»

«Ах, какая чудесная пара!» — утверждают фолловеры.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский сыграли свадьбу в 1998-м. За двадцать один год семейный и творческий союз не потеряли ни капли нежности друг к другу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети раскритиковали любовь Юлии Высоцкой к нарядам.