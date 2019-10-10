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В сети раскритиковали любовь Юлии Высоцкой к нарядам

, 18:10 54

Актриса сняла шоу про шоппинг, а подписчики обвинили ее в излишнем потреблении вещей.

Фото: Instagram @juliavysotskayaofficial

Актриса Юлия Высоцкая ведет на Youtube свой развлекательный канал. Темой нового шоу стал шоппинг и отношение к нарядам, в целом. Супруга режиссера Андрея Кончаловского поведала о большой любви к красивой и качественной одежде.

«Сейчас вокруг столько красивых вещей! Девчонки, носите платья! Красивых вещей много, а жизни мало. Нужно наряжаться каждый день!» — заявила артистка.

В видеоролике Юлия Высоцкая рассказала забавную историю, связанную с неистовой любовью некоторых людей к новым нарядам.

«Однажды ехала в поезде и видела, как дедушка-вьетнамец надел две кепки. Я повернулась к своему мужу и сказала — вот увидишь, стану старой бабкой, буду носить по два платья, потому что все не успела!» — шутливо поведала звезда.

Однако не всем подписчикам 46-летней Юлии Высоцкой выпуск про одежду пришелся по вкусу. Некоторые пользователи оставили под видео негативные комментарии, в которых обвинили актрису в излишнем потреблении вещей.

«Тряпичница до неприличия. Одни тряпки в голове!»

«Любопытно, а книжные магазины она посещает?» — иронично подметили хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Высоцкая показала нежное фото с супругом Андреем Кончаловским.

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