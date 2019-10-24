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  4. Автомобиль в Кемерово на бешеной скорости сбил двух пешеходов на тротуаре

Автомобиль в Кемерово на бешеной скорости сбил двух пешеходов на тротуаре

, 12:59 Эфирная новость 63

Иномарка сначала столкнулась с другим автомобилем, а затем отлетел в пешеходов.

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Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей, 5-tv.ru

В Кемерове двое пешеходов чудом выжили после серьезного ДТП. Инцидент попал на видео. На бешеной скорости иномарка сначала столкнулась с другим автомобилем, а затем сбила людей на тротуаре, от удара пешеходы перелетели через забор.

Юношу госпитализировали с сотрясением мозга и переломом ноги. Его спутнице повезло больше — залечивать ушибы она будет дома. Водители обоих автомобилей — не пострадали. Полиция устанавливает причины аварии.

Аналогичное ДТП произошло накануне в Санкт-Петербурге. Как сообщал ранее 5-tv.ru, находящийся в федеральном розыске водитель на автомобиле Volkswagen Polo выехал на запрещающий сигнал светофора, где врезался в белый кроссовер Renault Kaptur. От удара «француз» перевернулся и обе машины вылетели на пешеходный переход, по которому в этот момент шли люди. В результате аварии пострадали семь пешеходов и женщина водитель на Renault Kaptur.

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