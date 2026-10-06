Москвичей ждет октябрьское лето: температура поднимется до плюс 20 градусов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

Начало недели в столице будет прохладным, однако уже в ближайшие дни погода заметно изменится.

Погода в Москве на неделю с 5 по 11 октября: прогноз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Синоптик Ильин: к 9 октября потеплеет до плюс 20 градусов

Во второй половине недели, с 5 по 11 октября, в Москве ожидается потепление до плюс 20 градусов. Об этом в беседе с aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В понедельник и вторник температура воздуха будет находиться в пределах от плюс девяти до плюс 14 градусов. Перелом в погоде ожидается в среду: воздух начнет постепенно прогреваться, а к пятнице столбики термометров могут подняться до 15-20 градусов.

«Летние показатели температур вернутся в Москву во второй половине недели. В начале недели еще будет прохладно», — пояснил Ильин.

Ночные температуры в первые дни недели составят от плюс трех до плюс восьми градусов. В четверг может похолодать до плюс одного-шести градусов, однако к концу недели ночные минимумы вновь повысятся до плюс шести плюс 11 градусов.

Затем в столицу вновь придет похолодание. В субботу, 10 октября, ожидается от 12 до 17 градусов, а 11 октября — от 10 до 15 градусов. Ночные температуры в конце недели при этом поднимутся до плюс 6–11 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что снегопад на Урале осложнил дорожную обстановку. Автомобили буксуют на заснеженных трассах, грузовики не могут преодолеть подъемы, а водителям приходится помогать друг другу выбраться из снега. По прогнозу, в ближайшие дни через регионы Урала пройдет мощный циклон, который затем сместится через Курганскую область в Казахстан. В Центральной России снег пока не ожидается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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