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  4. Один из авторов «Голубого огонька» скончался в Подмосковье

Один из авторов «Голубого огонька» скончался в Подмосковье

, 14:30 53

Композитор Константин Титар умер на рабочем месте.

Фото: RecConTi / recconti.ru

Композитор Константин Титар скончался на рабочем месте в Королеве 23 октября в возрасте 80 лет, сообщил МК. Много лет он работал музыкальным редактором на Центральном телевидении Советского Союза и участвовал в создании таких передач, как «Голубой огонек», «Вечерние мелодии», «Утренняя почта» и других. После выхода на пенсию Титар открыл звукозаписывающую студию в собственном доме. Там он продолжал писать музыку для театра.

Его бездыханное тело обнаружили в студии на кресле. Приехавшая скорая лишь констатировала смерть. По словам родственников покойного, будучи в преклонном возрасте композитор отказывался от посещения врачей. Он утверждал, что проживет не меньше 99 лет, как его мать. При этом за последние месяцы Титар трижды терял сознание, а в последнюю неделю жаловался на боли в сердце.

Ранее 5-tv.ru писал, что PR-директор выложила в сеть архивное видео с Началовой за три месяца до ее смерти.

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