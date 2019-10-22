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«Душа моя рвется»: PR-директор выложила в сеть архивное видео с Началовой за три месяца до ее смерти

, 4:21 Видео 61

На кадрах умершая в марте 2019 года певица поет караоке на дне рожденья дочери Веры.

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Фото, видео: ТАСС / Андрей Махонин, Instagram @isaeva.anya

Тема:
Юлия Началова 153

Бывшая PR-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева в своем аккаунте в Instagram опубликовала неизвестное ранее видео, на котором ушедшая из жизни в марте 2019 года артистка поет караоке на дне рожденья своей дочери Веры.

По словам Анны Исаевой, у нее очень много подобных домашних кадров с участием Юлии Началовой. При этом экс-менеджер подчеркнула, что не собирается спекулировать на этом и ловить хайп.

«Сегодня душа моя рвется, скорбит и плачет. Такой вот выдался день! Мне хочется вспомнить и взгрустнуть. Мне хочется плакать, и сейчас я роняю слезы на экран айфона», — написала Анна Исаева под публикацией.

На выложенных в сеть кадрах запечатлены самые близкие люди семьи Началовых, среди которых экс-супруг Евгений Алдонин, певица Лариса Долина со своими родственниками и другие. Собравшиеся танцуют под песню, которую исполняет Юлия Началова, и всячески поддерживают атмосферу праздника. Бывший PR-директор отметила, что видео было снято буквально за три месяца до скоропостижной кончины исполнительницы и никто из присутствующих даже не мог себе представить, что случится трагедия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой.

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